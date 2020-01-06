Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января приедет визит в Россию, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Главной темой их беседы станет Украина. Об этом в понедельник, 6 января, сообщила пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров имеется в виду обсудить актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января", - говорится в сообщении.

В ходе визита Путин обсудит с Меркель ситуацию в Украине, относительно выполнения Минских соглашений и договоренностей "нормандской" четверки в декабре 2019 года. Визит состоится по приглашению Путина.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский и Путин договорились начать работу над новым обменом пленными.

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