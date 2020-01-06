В России погиб начальник одного из отделов Роскосмоса Сергей Хайкин. ЧП произошло в Подмосковье, где в квартире были обнаружены два трупа с огнестрельными ранениями. Как выяснилось, один из убитых - сотрудник Роскосмоса, а второй - его младший брат. Об этом сообщает телеграм-канал "112".

"Тела обнаружила мать. По предварительным данным, братья повздорили и младший застрелил старшего (сотрудника госкорпорации) из ружья "Бекас 12М" после покончил жизнь самоубийством. Сейчас следователи выясняют мотивы произошедшего", - говорится в сообщении.

Фото: t.me

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