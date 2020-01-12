По данным "Страны" по подозрению в убийстве Амины Окуевой, о котором сегодня заявил глава МВД Арсен Аваков, задержан Игорь Редькин, гражданин Украины 1964 года рождения, ранее не судимый, проживает в городе Киеве.

Он сейчас проходит вместе с подельниками по другому криминальному производству и в процессе следствия выяснилось, что его ДНК совпадает с ДНК, оставленном на оружии, из которого убивали Окуеву.

Редькин и его подельники подозреваются в двух убийствах. В частности, в убийстве в 2016 году руководителя компании "Caparol Украина" Павла Зможного.

Также их подозревают в убийстве начальника управления рекламы и аренды Киевского метрополитена Павла Миленького (его зарезали).

"Страна" писала о задержании этой банды в сентябре прошлого года.

Также мы писали о том, что суд затем отпустил из под стражи двух ее участников, включая Редькина.