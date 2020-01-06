Бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун опубликовала на своей странице в Facebook пост о рождественской кутье. Она рассказала, что с точки зрения нутрициологии (наука о гигиене питания, - Ред.) кутья, как и борщ и винегрет, является суперфудом, то есть очень полезным продуктом.

Она объяснила, что в идеальном рационе не обойтись без цельнозерновых злаков, орехов, семечек, фруктов и ягод. Недостаток в рационе цельнозерновых злаков является второй по распространенности "пищевой" причиной сердечно-сосудистых болезней во всем мире, далее идет недостаток семян и орехами и фруктов. А кутья - это и есть злаки. Даже виноградный сок и красное вино, которыми иногда поливают кутью - это источники полифенолов.

Также Супрун рассказала о том, как приготовить здоровую кутью.

Не добавлять много сладости. Мед - это не целебный эликсир, а добавленный сахар.

Мыть пшеницу. Если ее не замочить, варить придется долго. Но пшеница, как и другие злаки, имеет на себе остатки фунгицидов - противогрибкового яда. Нам они не нужна. Поэтому лучше промыть пшеницу перед замачиванием, или поменять воду через час.

Орехи замачивать заранее не нужно, а промыть стоит.

Если пшеница кажется жесткой, можно ее промыть и немного прорастить.

"Попробуйте добавить в углу замороженных вишен и черники. Она будет идентифицироваться с Полесьем и Волынью, и с Югом и Слобожанщиной, и будет иметь общую для всех ценность: клетчатку, витамины, полифенолы и антиоксиданты" - добавила Супрун.

Скриншот: Facebook/Уляна Супрун

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