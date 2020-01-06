60-метровая яхта KATINA,на которой в районе Сейшельских островов отдыхает экс-президент Украины Петр Порошенко, время от времени подходит к острову Фрегат, пляжи на котором считаются лучшими в мире. Такую подробность обнародовал в своем телеграм-канале известный юрийст Андрей Портнов.

"Друзья, информирую, что главный государственный и военный преступник периодически подходит на яхте к острову Фрегат Сейшельского архипелага.

Остров известен, как уединенный частный курорт. Журнал "Times" признал пляжи на Фрегате самыми лучшими в мире", - говорится в сообщении.

Фото: t.me

Напомним, Петр Порошенко 3 января не явился на допрос в Государственное бюро расследований из-за того, что 30 декабря улетел отдыхать с семьей на Катар рейсовым самолетом.

Ранее "Страна" писала о том, что стоимость аренды 60-метровой яхты KATINA с учетом топлива составляет около 350-380 тысяч долларов в неделю.