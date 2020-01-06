На Юге Австралии, где уже несколько месяцев продолжаются лесные пожары, пошел дождь. Люди радуются, выкладывают фото и видео в соцсети и надеются, что природа поможет бороться со стихией.

Масштабные пожары, площадь которых уже превысила 5 тысяч гектар, уничтожают Австралию. Жаркая сухая погода мешала спасателям бороться со стихией. В воскресенье вечером, 5 января, люди начали публиковать фото и видео с сообщением: "В Австралии дождь!"

Дождь не везде и не такой мощный, как хотелось бы. Но то, что он есть - уже вселяет надежду, что масштабные пожары можно будет преодолеть.

Скриншот из видео: YouTube/Ruptly

Местные пожарные выкладывают фото и видео того, как они борятся со стихией. На борьбу с огнем пущены все силы страны.

Видео: YouTube/Ruptly

Ранее "Страна" писала, что появились фото смертоносных пожаров в Австралии, в которых погибли 500 миллионов животных.

Также мы писали, что за два дня нового года на пожарах погибли 29 украинцев.