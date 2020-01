На Юге Австралии, где уже несколько месяцев продолжаются лесные пожары, пошел дождь. Люди радуются, выкладывают фото и видео в соцсети и надеются, что природа поможет бороться со стихией.

Масштабные пожары, площадь которых уже превысила 5 тысяч гектар, уничтожают Австралию. Жаркая сухая погода мешала спасателям бороться со стихией. В воскресенье вечером, 5 января, люди начали публиковать фото и видео с сообщением: "В Австралии дождь!"

Thank's god, It's raining now in new south wales of australia.#Australia #australiafire pic.twitter.com/bNW1Ig1w3l