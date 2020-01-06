Президентские выборы в Хорватии выиграл кандидат от оппозиции и бывший премьер-министр страны (2011-2016) Зоран Миланович. По данным ЦИК Хорватии, Миланович набрал 52,7% голосов, а его основной соперник - нынешний президент Колинда Грабар-Китарович - 47,3%. Об этом пишет EurAsiadaily.

Пока еще действующая президент Колинда Грабар-Китарович, кандидат от партии "Хорватское демократическое содружество", уже признала свое поражение и поздравила с победой социал-демократа Милановича.

Зоран Милованович. Фото: total-croatia-news.com





Колинда Грабар-Китарович. Фото: gazeta.ru

Напомним, лидера Хорватии Колинду Грабар-Китарович из-за ее внешности называют самым сексуальным президентом мира. Популярности ей придал инцидент, произошедший во время финального матча ЧМ по футболу в 2018 году, в котором встретились сборные Франции и Хорватии. Во время игры начался ливень и над присутствующими на матче президентами Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном раскрыли зонты, а президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович так и осталась мокнуть под дождем.

Также мы сообщали, что в Хорватии открыли первый в мире музей похмелья.