Подозреваемые в жутком убийстве двоих девушек в киевской квартире, которую арендовали для празднования Нового года, задержаны в Одессе. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что подозреваемые (вероятно, 34-летний мужчина и 20-летняя девушка, которые были объявлены в розыск накануне) задержаны в Одессе сегодня, 6 января, в 4:40 утра. Подробности задержания не приводятся. Известно лишь, что уже проводятся следственные действия с участием подозреваемых.

Фото: t.me/KyivOperativ

Напомним, 4 января стало известно об убийстве двоих девушек 16 и 19 лет. Их тела нашли шкафу одной из квартир на улице Кирилловской. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство и начато досудебное расследование.

Ранее "Страна" писала о том, что полиция раскрыла первые детали новогоднего убийства в Каховке.

Также мы сообщали, что в Каховке начались протесты из-за убийства в новогоднюю ночь.