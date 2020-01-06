Президент Украины Владимир Зеленский на отдыхе в Омане был замечен в той же фиолетовой футболке, в которой он был на отдыхе в Одессе 27 июля - через два месяца после вступления в должность главы государства. Тогда президент сфотографировался на лежаке с главой Офиса президента Андреем Богданом в шортах в гавайских мотивах и в простой футболке.

Фото в Омане: Страна

Фото в Одессе: Facebook/Володимир Зеленський

Как ранее сообщала "Страна", Зеленский без огласки улетел с семьей на отдых в Оман и остановился в шикарном отеле. После этого его пресс-служба объявила, что президент поехал туда совмещать отдых с работой и будет привлекать инвестиции.

Ранее мы писали, что сеть взорвалась мемами на оманский отдых Зеленского и рассказывали, как пользователи интернета отреагировали на отдых президента.