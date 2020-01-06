В субботу, 4 января, в результате самоубийства скончался боец ​​8-го батальона Украинской добровольческой армии "Аратта" Николай Муравский (позывной "Цыбуля"). Он был родом из Тернопольщины, но учился и некоторое время жил во Львове. Об этом сообщают его товарищи в соцсети.

"Наш собрат отдал Богу душу ... Вечная память, соболезнования родным. Предварительная версия самоубийство. Что было на самом деле и при каких обстоятельствах погиб Николай, установит следствие", - говорится в сообщении на странице 8-го батальона УДА "Аратта" в Facebook.

Николай Муравский родом из села Озерная на Тернопольщине. Окончил ЛНУ имени Ивана Франко и некоторое время проживал во Львове. "Погиб в мирное время, не выдержала психика", - добавил в Facebook нардеп Ярослав Юрчишин.

Также он уточнил, что Николай Муравский был активным пластуном с 2006 года. В последнее время способствовал созданию ячейки Пласта в своем родном селе. Также Муравский был активным участником Евромайдана. С началом военных действий на Донбассе занимался волонтерской деятельностью в зоне АТО, а в 2017 году поступил в 8-й батальон Украинской добровольческой армии "Аратта". Осенью 2019 вернулся из зоны ООС. У Николая осталась жена и двое детей.

Отметим, что в том же батальоне "Аратта" служил Андрей Лаврега - киллер, который убил трехлетнего сына бизнесмена Соболева в начале декабря в Киеве.

Фото: facebook.com

Тем временем в сети обратили внимание, что при жизни Муравский фотографировался в футболке с символикой Третьего Рейха. В частности, такой снимок разместил журналист Юрий Ткачев.

Николай Муравский. Фото: t.me

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