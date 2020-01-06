Вчера "Страна" рассказала о том, как президент Украины тайно улетел отдыхать в Оман. Это небольшое и крайне интересное государство на Ближнем Востоке, о котором можно почитать здесь.

После публикации разразился скандал. Зеленский никого не предупредил, что поехал отдыхать за границу. Чем повторил новогодний "подвиг" Петра Порошенко, который инкогнито укатил на Мальдивы два года назад.

Интересно, что еще на днях Зе появлялся в соцсетях, позируя на лыжах в Карпатах. Офис президента объяснил оманский вояж тем, что президент встречается там с местными чиновниками. И даже опубликовал несколько фото.

В то же время было понятно, что на Банковой просто пытаются выкрутиться из неудобной ситуации. Поэтому Сеть заполонили мемы на встречи президента с оманскими лидерами - да и вообще на тайный отъезд Зе.

"Отвяжите меня от стула, я простой уборщик"

Фото Зе с министром иностранных дел Омана вызвало больше всего веселья в Сети.

Вот, как оно выглядит в оригинале.

И вот, что с ним сделали пользователи соцсетей. Они обыграли тему, что у президента слишком поспешно устроили эту встречу. Поэтому, видимо, чиновник был не настоящий.

Например, самозванец Бунша из фильма "Иван Васильевич меняет профессию":

Или актер Сергей Безруков, который известен тем, что может сыграть абсолютно любого человека:

Кто-то предположил, что Зе помог Игорь Коломойский.

Были мысли о том, что с Зе встречался загримированный под министра уборщик.

Враги президента обыграли историю с мультфильмом "Король-осел", в котором осел стал царем.

Ну, и лучший экземпляр - встреча "пионера" Вольки Зеленского со стариком Хоттабычем прямо на его исторической родине.

"Лоуренс Зеленский"

Было много других пародий на Зе. Особенно на тему фильмов. Пользователь предположил, что в Оман Зе попал, как герой "Иронии судьбы" - после пьянки на Новый год.

"Вовка Аравийский" или Лоуренс Зеленский.

Многие шутили о том, что Зе прямо на лыжах из Буковели переехал в аравийскую пустыню.

Ну, и, конечно, не обошлось без участия Петра Порошенко в отдыхе Владимира Зеленского.