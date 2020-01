В Австралии бушуют сильнейшие лесные пожары. По оценкам экспертов, могли погибнуть до полумиллиарда животных, которые обитают на охваченных огнем территориях. Наиболее сильно страдает юго-восток континента.

Среди причин этого бедствия называют, как это ни парадоксально - защитников природы. Они в свое время добились запрета на вырубку любых деревьев и даже уборку тех, которые упали от старости или ветра.

Но и без этого Австралия - исключительно "горючая" страна из-за своего сухого и жаркого климата.

"Страна" разбиралась в причинах пожаров на этом континенте.

Из-за сильного ветра и засухи пламя быстро распространяется. Пожары стали причиной гибели 25 человек, в том числе трех пожарных. Еще несколько десятков пропали без вести. Власти страны уже эвакуировали более 100 тысяч людей из самых опасных регионов. Десятки тысяч домов в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория обесточены.

От огня погибло и пострадало множество животных. Пожарные и волонтеры активно спасают пострадавших зверей.

