Черные дни для США анонсировала дочь убитого американцами иранского генерала Касема Сулеймани - Зейнаб. Такое заявление она сделала на церемонии прощания, передает Reuters.

"Безумный (президент США Дональд, - Ред.) Трамп, не думай только, что со смертью моего отца все закончится", - сказала Зейнаб и добавила, что США и дружественный им Израиль ждут "черные дни".

Фото: haqqin.az

Напомним, генерал Сулеймани был убит в результате авиаудара США по автомобилю в аэропорту Багдада в Ираке. После этого в парламенте Ирака проголосовали за полный вывод американских войск из страны.

6 января в Иране проходит церемония прощания с убитым генералом, за день до этого его тело было доставлено в Иран. Мы публиковали видео, как в Иране десятки тысяч людей провожают убитого Сулеймани.