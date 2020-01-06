Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Омана инвестиционное сотрудничество между странами. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как ранее сообщала "Страна", Зеленский без огласки улетел с семьей на отдых в Оман и остановился в шикарном отеле. После этого его пресс-служба объявила, что президент поехал туда совмещать отдых с работой и будет привлекать инвестиции.

Сейчас сообщается, что президент Украины провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршид.

"Во время встречи стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Украины и Омана и констатировали, что нынешний уровень двустороннего инвестиционного сотрудничества не соответствует имеющемуся потенциалу, в частности по сравнению с динамичным ростом торговых отношений и согласились с необходимостью его активизации", - говорится в сообщении.

Владимир Зеленский отметил, что сегодня Украина предлагает значительные возможности для инвестирования. Он рассказал об условиях и преимуществах ведения бизнеса в Украине для иностранных инвесторов.

Заметку об этом ОП сопроводил новыми фотографиями. Отметим, что теперь у Зе три собеседника из Омана, а рядом с ним находится один из его наиболее влтиятельных советников Андрей Ермак.

Фото: Офис президента

"Оманская сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества в инвестиционной сфере и приняла приглашение Владимира Зеленского посетить Украину для ознакомления с перспективными проектами и направлениями сотрудничества", - добавили в Офисе президента.

Ранее "Страна" писала, что Офис президента опубликовал фото встречи Зеленского с главой МИД страны после скандала с отдыхом в Омане.

Также мы рассказывали, что у Порошенко приготовили запрос в Офис президента и МИД о поездке Зеленского в Оман.