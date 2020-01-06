Синоптики прогнозируют Украине в 2020 году мягкую зиму, затяжную весну и жаркое лето. При этом велика вероятность ураганов и наводнений. Об этом рассказала завотделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вазира Мартазинова, пишет "Сегодня".

"В течение каждого месяца будет большая неустойчивость температуры - от холода к теплу. Каждые 5-6 дней вероятны резкие перепады температуры воздуха, самые сложные регионы - это Карпаты и Западная Украина, но могут быть наводнения и в юго-восточных областях",- говорит Вазира Мартазинова.

Она отметила, что при любых больших перепадах температуры, от тепла к холоду или от холода к теплу, всегда возникают синоптические стихийные ситуации.

"Поэтому можно сделать прогноз, что в наступившем году будет то же, что и в ушедшем", - сказала она.

Как рассказала завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Веры Балабух, сейчас идет фаза уменьшения солнечной активности, которой должна была бы соответствовать фаза похолодания, однако происходит наоборот, так как человек влияет на перегрев Земли почти в 10 раз больше, чем природа.

"На протяжении последних пяти лет концентрация парниковых газов в атмосфере повысились до рекордных уровней, что свидетельствует о сохранении тенденции к потеплению в течение ближайших лет и, вероятно, десятилетий. Поэтому 2020 год, вероятно, не будет исключением. Нас ожидают новые волны тепла, резкие изменения температуры, дефицит осадков, жаркое лето, сильные ливни, грозы, град, шквалы", - добавила Балабух.

По ее словам, нет оснований говорить, что процессы нагрева Атлантики развернутся в обратную сторону. Но даже если вдруг это произойдет, то, учитывая, что океан очень медленно остывает, похолодания в Европе и в Украине ждать еще долго.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики сообщили, какой будет погода в Украине на рождественской неделе.

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