Президент Соедненных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил, что США атакует объекты персидского культурного наследия в качестве ответа на возможные атаки Ирана против американцев. Об этом сообщает CNN.

"Им позволено убивать наших людей, пытать их и калечить, им позволено ставить на дорогах мины и взрывать наших людей, а нам нельзя взрывать их культурные объекты? Это так не работает", - заявил Трамп репортерам у трапа самолета Air Force One, на котором он вернулся в Вашингтон из Флориды.

На вопрос о возможности иранского возмездия на ликвидацию Касема Сулеймани он ответил: "Если случится, то случится". Он добавил: "Если они что-то сделают, будет большое возмездие".

Вчера два высокопоставленных деятеля администрации США сообщили CNN об оппозиции в отношении угроз Трампа разбомбить памятники персидской культуры в ответ на убийство американцев.

"Ничто так не объединяет народ, как преднамеренное уничтожение их любимых памятников культуры. Как в случае разрушения религиозных памятников "Исламским государством", так в случае сожженной в Первую мировую войну библиотеки в Левене, история показывает, что атаки по местам культурного достояния нации не только аморальны, но и саморазрушительны", - сказал один из них телеканалу.

Напомним, что в ночь на 3 января американские силовики провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Иранского генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса. Вашингтон посчитал, что эти военные были причастны к организации нападения на американское посольство в Багдаде (Ирак) 31 декабря 2019 года. В свою очередь в Иране заявили о скорой мести за смерть Сулеймани и пообещали положить конец присутствию США на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "непропорциональным" ударом, если войска Ирана нанесут вред американским гражданам или собственности и заявил о том, что Америка не выведет войска из Ирака до тех пор, пока им не заплатят за строительство военной базы на территории страны. Кроме того, президент пригрозил восточной стране санкциями и заявил, что в случае атаки на американские объекты США будет уничтожать персидские культурные памятники в Иране.