В понедельник, 6 января, в Киев приехала группа детей, проживающих в так называемой "красной зоне" линии соприкосновения на Донбассе. Школьники примут участие в рождественских праздниках, которые пройдут в столице. Таким образом в Украине началась рождественская церковная акция "Дети Донбасса за мир".

Сегодня утром на киевском железнодорожном вокзале маленьких гостей столицы встретили представители УПЦ, советник секретаря СНБО Сергей Сивохо и рок-музыкант Олег Карамазов (лидер группы "Братья Карамазовы" - Ред.). Видео встречи опубликовано в соцсети на странице Центра информации УПЦ.

"Дети побывают в Киево-Печерской и Почаевской лаврах и на рождественских концертах в столице", - уточняется в сообщении..

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик предупредила украинцев о резком похолодании на Рождество.

Также мы сообщали, что на Рождество ограничат проезд в центре Киева.