Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на решение иракского парламента, который потребовал от США вывести с территории Ирака американские войска. Он потребовал от них заплатить за строительство базы и пригрозил санкциями. Об этом сообщает Reuters.

Дональд Трамп заявил, что американские войска не покинут Ирак до тех пор, пока Багдад не заплатит за строительство авиабазы, на которое были потрачены миллиарды долларов американских средств.

"Мы не уйдем, пока они не заплатят нам за это", - заявил глава Белого дома.

Трамп также пообещал, что если Ирак будет требовать вывода войск "в недружелюбной манере", Америка наложет на Багдад санкции.

"Мы наложим на них такие санкции, которых они никогда не видели. Санкции против Ирана по сравнению с ними покажутся банальными", - сказал Трамп.

Напомним, что в пятницу, 3 января, стало известно, что в в аэропорту Багдада в Ираке американскими войсками убит генерал Ирана Кассем Сулеймани. В Иране заявили, что убийство было актом международного терроризма со стороны США. После этого Иран объявил о финальном шаге для выхода из договоренностей по ядерной сделке.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп пригрозил Ирану "непропорциональным" ударом.

Также мы рассказывали, что Иран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство Сулеймани.