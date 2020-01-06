Представители политсилы экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" готовят запросы в Офис президента и МИД по поводу внезапной поездки главы государства Владимира Зеленского в Оман. Об этом на своей странице в соцсети заявила соратница экс-президента Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Пока мы за свой счет поехали на Гуцульщину на Рождество, президент за свой счет улетел развивать торгово-экономические и дипломатические отношения с Оманом… Готовим запрос от Европейской Солидарности на ОПУ и МИД - кто именно из представителей этих ведомств будет сопровождать главу государства на этих ответственных встречах, какие конкретно вопросы и с кем будут обсуждаться, каких результатов ожидать", - говорится в сообщении Климпуш-Цинцадзе.

Другая соратница Петра Порошенко - Ирина Геращенко - на своей странице в соцсети заявила о том, что "Европейская солидарность" подготовила ряд запросов в СБУ и президенту Владимиру Зеленскому по поводу нарушения украинского законодательства и разрешения на въезд в Украину лицам, которые поддержали аннексию Крыма.

"В частности, речь идет об актере "сватов" Федоре Добронравовеа (напомню, сериал вернулся на наши голубые экраны после смены власти, а теперь и "крымнаши" к нам в гости прутся). И по Dr Alban, который выложил в сеть фото с президентом и поблагодарил его, что он в обход запрета помог въехать в Украину. Закрывать глаза на нарушения украинских границ - это способствовать легитимизации аннексии Крыма", - написала в соцсети Геращенко.

Фото: facebook.com

Отметим, что этот шаг политсилы экс-президента, который в свое время сам ездил отдыхать на Мальдивы, уже начали высмеивать в соцсетях. Так, блогер Антон Ходза предположил, что вопрос к МИД и ОП будут такого рода: "Почем брал?", "Была ли анимация?", "Все ли включено?", "Какие есть экскурсии?" и "были ли там россияне?"

Ранее "Страна" писала о том, что глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что президент Украины не влияет на то, какое решение примут пограничники по пропуску лиц в Украину.

Тпакже мы сообщали, что после скандала вокруг поездки в Оман Офис президента опубликовал фото встречи Зеленского с главой МИД этой страны.