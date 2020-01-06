В новогоднюю ночь в Каховке Херсонской области был застрелен 26-летний Владимир Чебукин. В убийстве подозревается 29-летний экс-милиционер Юрий Калашников, гражданский муж бывшей супруги Чебукина. Кроме того, на месте происшествия присутствовал действующий сотрудник полиции Александр Портной.

Эти обстоятельства вызвали возмущение общественности, которая утверждает, что благодаря связям из дела начали пропадать важные улики, результаты экспертизы были подтасованы да и вообще в деле слишком много "белых пятен". Что мужчину могли просто расстрелять сотрудники полиции.

Поэтому после смерти Чебукина 3 января, в Каховке начались массовые беспорядки. Два дня подряд, 4 и 5 января, перед местным райотделом жгли шины и забрасывали его шашками. Правда, кто эти активисты - понятно не до конца.

"Страна" разбиралась, что произошло в Каховке.

Что случилось

26-летний Владимир Чебукин был застрелен в новогоднюю ночь, около 6 утра 1 января.

Фабулу случившегося дали местные СМИ. По данным "Херсон online", убитый Владимир Чебукин хотел, чтобы бывшая жена разрешила ему видеться с сыном. Но ее новый избранник, бывший милиционер, был против этого. Во время словесной перепалки он выпустил с десяток пуль в первого мужа гражданской жены, тот был доставлен с ранениями в больницу, а через пару дней умер.

Владимир Чебукин с сыном

При этом в компании находился и действующий милиционер Александр Портной. Он пока проходит, как свидетель.

Также СМИ пишут, что в день трагедии отец мальчика приехал к дому бывшей жены с травматическим оружием. А ее сожитель, якобы обороняясь, выбежал на него с карабином и начал стрелять.

Изначально дело открыли по статье покушение на убийство, поскольку потерпевший был жив. А потом, когда он скончался, статья была переквалифицирована на умышленное убийство.

Расследование полиции и ГБР

Официальная версия полиции - умышленное убийство. Сейчас правоохранители устанавливают, одиночное преступление или групповое, поскольку в момент убийства на месте находились пять человек и потерпевший.

Подозреваемого 29-летнего Юрия Калашникова взяли под арест на два месяца без права внесения залога. Пока он отказывается давать показания. Причем, из-за начавшихся протестов, дело передали в областную полицию, чтобы провести беспристрастное расследование.

Проводится и служебное расследование. Полиция выясняет первые действия правоохранителей, как начиналось расследование, ведь в деле фигурируют бывший и действующий сотрудники полиции. Присутствовавший на месте старший инспектор по контролю оборота оружия в сфере разрешительной системы Каховского отдела полиции Александр Портной был отстранен от исполнения служебных обязанностей. В отношении него открыли служебное расследование и он проходит освидетельствование на полиграфе.

Из-за возникшего резонанса, подключилось и ГБР, которое начало уголовное производство против полицейских - по статье 365 (Превышение власти) УК Украины.

Всех лиц, которые присутствовали на месте происшествия, допрашивают с участием полиграфолога из Херсона. А областная полиция регулярно отчитывается о ходе расследования перед руководством Нацполиции.

Тем временем, начальник следственного управления полковник полиции Николай Вербицкий рассказал о деталях следствия. Так, выяснилось, что потерпевший приехал на место на своей машине, которую позже нашли на одном из СТО в Каховке. Следствие выясняет, кто уехал на этой машине. Внутри нее видимых следов крови не было, однако, были пулевые отверстия на дверце водителя.

Расследование пообещал взять под личный контроль глава Херсконской ОГА Юрий Гусев.

Конфликт вокруг улик

Родственники погибшего Чебукина недовольны ходом следствия и заявляют, что полиция пытается покрыть своих сотрудников.

Так, на месте происшествия отсутствует основной видеорегистратор, с которого велась запись во дворе. Где он - неизвестно. Полиция также изъяла флеш-карты с двух домофонов, которые пока не проанализировали.

Родные погибшего Чебукина потребовали повторную судмедэкспертизу трупа. По их словам, в Чебукина стреляли минимум из трех видов оружия, то есть стрелявших могло быть несколько.

"Реаниматолог вышел и сказал, что там железные шары из автомата. И вообще сказал, что там было три вида, три разных оружия", - сообщила мать погибшего Елена Чебукина. Но полиция, по ее словам, говорит только об одном виде оружия.

Повторную судмедэкспертизу со специалистами из области должны провести 6 января. Она должна ответить на вопросы, которые волнуют родных убитого: из скольких видов оружия производились выстрелы, какие конкретно телесные повреждения были, сколько их, характерны ли они для применения изъятого боевого огнестрельного оружия.

В комиссию во время проведения повторной экспертизы будет допущен представитель потерпевших, пообещали в полиции.

Версия стороны потерпевшего

Мать Владимира Чебукина Елена заявила, что подозреваемый в убийстве ее сына экс-милиционер ранее говорил о намерении "отсудить" у Владимира ребенка, из-за чего между мужчинами возникали конфликтные ситуации. И что в новогоднюю ночь он мог отправить ее сыну смс с таким сообщением, чтобы спровоцировать его.

"Он настолько сильно любил сына, что его могли вызвать на какую-то провокацию, поехать разбираться... Подъехав туда, он 100% не ожидал, что такое может случиться... В ночь убийства выяснилось, что у них была длинная переписка, они ссорились между собой. Были свидетели, которые говорили, что у них были постоянные скандалы", – рассказала она.

Мать погибшего Елена Чебукина. Фото: khersonline.net

Сестра убитого Дарья рассказала, что Владимир Чебукин встречал Новый Год с родителями, а потом поехал на елку, где встретился со своей бывшей женой и ее нынешним гражданским мужем. У них произошел конфликт, но дело не дошло до драки, их разняли. После этого в разных компаниях и в разное время они поехали в ночной клуб, где у них снова была стычка.

"Мой брат оставался в клубе. Позже ему на телефон пришли угрозы с тем, что он больше не увидит своего сына... В 5:30 утра Владимир вышел из клуба и поехал к дому бывшей жены, дом находится недалеко от ночного клуба", – рассказала сестра убитого.

По ее словам, после того, как брат подъехал к дому, и произошла трагедия. При этом якобы родные Калашникова сначала сообщали, что Чебукин перелез через забор с пистолетом в руках, и угрожал людям во дворе и они начали стрелять ему под ноги.

Она сказала, что брата расстреляли возле его автомобиля: "Он вышел из машины, и они начали расстреливать его, он даже не успел войти во двор, он убегал от них".

Родственники сообщили, что у них осталась одежда убитого, где пулевые отверстия находятся на спине. И что у Владимира были пробиты оба легких, пять ранений печени, ранение желудка и кишечника. Одна пуля застряла в локте, еще одна в тазобедренном суставе.

Версия стороны подозреваемого

Свою версию озвучила и бывшая жена убитого, нынешняя гражданская супруга подозреваемого Кашникова. Она рассказала, что семейная жизнь с Владимиром Чебукиным не сложилась и они развелись. После этого у нее завязались отношения с Юрием Кашниковым, и что у мужчин часто были конфликты. А Чебукин нередко присылал ей сообщения с угрозами.

Женщина рассказала, что конфликт начался еще ночью, когда они встретили ее бывшего супруга в ночном клубе. А под утро они вернулись домой, ее гражданский муж вышел во двор покурить, а когда она позже вышла во двор, то увидела, что у припаркованных машин лежит раненный ее первый супруг. По ее словам, во время происшествия она была в доме и не видела, что произошло.

Как все произошло на самом деле. Реконструкция "Страны"

"Стране" удалось пообщаться с источниками в полиции и со свидетелями конфликта, который привел к трагедии и провести реконструкцию событий.

В новогоднюю ночь 2020 года Владимир Чебукин повстречал Валерию с Юрием Кашниковым у городской елки в центре Каховки. Вместе с Валерией и Юрием Кашниковым гуляли действующий сотрудник полиции Александр Портной и его жена. На улице, между бывшим и нынешним мужьями Валерии началась перебранка, которая чуть не перешла в драку.

"Юра Кашников угрожал избить Чебукина, если он не перестанет звонить Валерии с требованиями дать повидаться с ребенком. Но тот в долгу не оставался, тоже лез с кулаками на Кашникова. Потом чуть не случилась драка – все уже были изрядно навеселе. Обоих оттащили друг от друга друзья. Уже уходя, Кашников пообещал отсудить ребенка у Чебукина, мол, он вообще никогда его не увидит", - рассказал "Стране" один из свидетелей конфликта С.

Через пару часов компании вновь встретились в ночном каховском клубе "Сити". "Там тоже чуть не случилась драка между Юрием и Володей. Но после этого компания Кашникова и Валерии М. ушла из клуба домой. А затем разошлась и компания Чебукина. Видимо, после этого Володя Чебукин созвонился с Кашниковым и пошел разбираться с ним домой к бывшей жене. И уже во дворе дома его застрелили", - пояснил С.

То, что произошло во дворе дома отца Валерии – крупного каховского предпринимателя Василия Мунтяна, никто, кроме подозреваемого в убийстве Юрия Кашникова и нескольких его друзей, уже не видел.

Известно лишь то, что Владимир Чебукин перед тем, как был застрелен во дворе бывшей жены, общался по телефону с Юрием Кашниковым и договаривался с ним о встрече.

После встречи Чебукина привезли в больницу с множественными ранениями, из его тела во время операции хирург достал сплющенную пулю. Также полицейскими во дворе дома было найдено еще несколько пуль к нарезному оружию, кроме этого пулями было разбито стекло автомобиля напротив дома, еще несколько пуль полицейские обнаружили в стенах двора и соседних зданий.

Скорее всего, выстрелы были сделаны подозреваемым из нарезного карабина марки ASR 9/40/357 – в этом оружии можно менять калибры, устанавливая разные стволы.

К слову, на месте стрельбы был изъят еще один ствол – травматический пистолет "Форт", который принадлежал погибшему Владимиру Чебукину. Помимо этого, там же была изъята гильза от этого пистолета – видимо, Владимир Чебукин пытался оказать сопротивление, выстрелив из своего "травмата".

Достоверную картину происшедшего выяснить полицейским пока не удалось – по загадочной причине видеорегистратор дома предпринимателя Василия Мунтяна вдруг "пропал". Также отец Валерии - Василий Мунтян, рассказал полиции, что в новогоднюю ночь он отпустил охранника. Кроме этого, на месте стрельбы кто-то пытался уничтожить следы крови, поливая их водой.

Именно эта загадочная пропажа видеорегистратора из дома Мунтяна, очевидные попытки замыть следы крови, а также возможное присутствие во время стрельбы товарища подозреваемого – действующего сотрудника разрешительной системы Каховского отдела полиции Александра Портного, вызвало возмущение родни убитого и местных жителей.

Дело в том, что по показаниям тех, кто проводил время в компании с Кашниковым и Портным, они оба спустились во двор на встречу с Владимиром Чебукиным.

Интересно, что по информации врачей, оперировавших Владимира Чебукина, у него были обнаружены не только 5 ранений от огнестрельного оружия. Также на теле погибшего обнаружены характерные ран от травматического пистолета. Впрочем, у подозреваемого Юрия Кашникова было разрешение не только на нарезной карабин ASR 9/40/357, но и на травматический ствол.

Мать погибшего Владимира Чебукина утверждает, что пока был еще жив ее сын, она говорила по телефону с несостоявшимся тестем – Василием Мунтян, который якобы подтвердил, что видеорегистратор хранится у него, и он готов отдать его полицейским. Но позже Василий Мунтян заявил, что видеозаписи случившегося отсутствуют.

Отец бывшей гражданской жены Владимира Чебукина - Василий Мунтян и его компаньон – Вадим Король считаются в Каховке крупными предпринимателями и теневыми "отцами" города. Оба предпринимателя совместно владеют фирмой "Зорецвит", несколькими крупными агрохозяйствами в области, также занимаются поставками электроэнергии в Каховку.

К слову, источники "Страны" в горсовете Каховки не исключают, что именно личность отца (а точнее стремление ослабить его позиции) и стала одной из причин протестов в городе, о которых мы расскажем ниже.

Протесты в Каховке

После смерти Владимира Чебукина, 4 января в Каховке начались массовые акции. Здание райотдела начали забрасывать пиротехникой и дымовыми шашками, которые оперативно тушили пожарные. Протестующие обвиняли полицейского Александра Портного в препятствовании следствию и уничтожении доказательств.

С участниками протеста встретился начальник местного отдела полиции Алексей Войчек, однако его слова не убедили протестующих завершить акцию. Они стали расходиться после 19:00, но на следующий день возобновили акцию.

5 января участники протеста перекрыли улицу возле райотдела. На акцию собрались до 50 местных жителей, были и родственники убитого. Возле отделения дежурили до 15 полицейских.

Однако на этот раз все прошло мирно. Люди оставили лампадки у ограждения участка и разошлись.

К ним выходил начальник следственного управления полковник полиции Николай Вербицкий, который отчитался о ходе расследования и ответил на вопросы.

Также руководитель областного управления Нацполиции Александр Прокудин рассказал, что полицейские установили и опросили всех участников события, которые на тот момент находились в домовладении, и уже через 5-6 часов полиция собрала необходимые материалы для задержания подозреваемого. Он был помещен в изолятор временного содержания.

При этом он признал, что были допущены "некоторые просчеты" в действиях местной полиции.

"Однако некоторые просчеты в действиях каховских полицейских были. В частности автомобиль, на котором приехал Владимир, не был сразу изъят следственно-оперативной группой и осмотрен должным образом. В настоящее время транспортное средство арестовано, осмотрено и из него изъяты все необходимые для расследования материалы", - заявил Прокудин.