Иран объявил в воскресенье вечером о пятом, финальном шаге выхода из договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по своей атомной программе. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего касающихся числа центрифуг. Таким образом иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощностей по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана, а также исследования в этой области и дальнейшего развития программы", - говорится в распространенном заявлении правительства страны.

Иран продолжит свое сотрудничество с МАГАТЭ и вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты и учет интересов Тегерана будет гарантировано.

Тегеран не отказывается от продолжения переговоров с "пятеркой" подписантов СВПД, однако предварительно должен добиться, чтобы США ответили за убийство высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.

В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента Трампа. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.

Ранее "Страна" писала, что Трамп пригрозил Ирану "непропорциональным" ударом.

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