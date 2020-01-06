В Украине начался сезон гриппа. Несмотря на то, что эпидемиологический порог в Украине, по состоянию на начало января, пока не превышен, количество больных стремительно растет. Об этом говорят украинские инфекционисты.

В основном грипп бушует в западных и центральных областях Украины. А перед Новым годом от осложнений гриппа типа А скончался медик. Он заболел 20 декабря, а 31-го в реанимации не смогли его спасти.

"Страна" собрали информацию о ситуации с гриппом на 6 января, а также какой грипп ожидается в Украине этой зимой.

"Начался сезон тяжелого гриппа"

В Украине уже начался сезон тяжелого гриппа. Об этом сообщает врач-инфекционист национального медуниверситета им. Богомольца Ольга Голубовская.

По ее данным, у тяжелых больных уже сейчас тестируется грипп H1N1/pdm09 (серотип вируса гриппа А - Ред.). В США в этом сезоне уже зарегистрировано 2100 смертей.

"Никто не может знать, переживет ли он этот сезон, или нет. Потому что грипп - непредсказуем, потому что все развивается очень быстро, потому что нет должной настороженности в начале сезона, потому что все забывается, а сейчас еще и потому, что ограничен доступ к медицинской помощи, в связи с чем пациенты долго болеют дома. Иногда - непростительно долго. Страшно, когда буквально за несколько дней мы теряем молодых, активных людей от потенциально предотвратимого состояния" - сообщила она в Facebook.

И добавила, что информация о тяжелых больных сейчас поступает чаще всего из западных и центральных регионов Украины, есть смертельные случаи и в ближайшее время мы узнаем об их росте. И это несмотря на то, что эпидпорог пока не превышен.

Симптомы гриппа, вызванного штаммом H1N1pdm2009, о котором пишет инфекционист:

- внезапное повышение температуры выше 37,5;

- сухой кашель или воспаление/боли в горле;

- головная боль, мышечные и суставные боли;

- общая слабость и недомогание;

- диарея, рвота;

- рези/боли в глазных яблоках.

Когда начнется эпидемия?

В Украине основная волна подъема заболеваемости ожидается в конце января-начале февраля 2020 года.

По прогнозам, ожидается два новых вируса гриппа - А/Канзас (H3N2) и А/Брисбен (H1N1), которых раньше на территории Украины не было. Также в этом сезоне ждут новый вирус В/Колорадо, который циркулировал в ряде стран в прошлом году, но Украину обошел стороной.

Пока, по официальным данным Минздрава, в Украине пока не превышен эпидпорог. За неделю с 23 по 29 декабря ОРВИ заболели 136 225 человек, из них 67,7% - дети в возрасте до 17 лет.

Центр общественного здоровья Минздрава сообщает, что всего с начала эпидсезона были госпитализированы 53 527 человек, из них 79% дети. При этом с начала октября против гриппа вакцинировано 227 417 человек.

Советы врачам и пациентам

Инфекционист Голубовская напомнила о некоторых особенностях гриппа.

1. У любого человека грипп может из нетяжелого стать тяжелым в любой момент, поэтому при подозрении на это заболевание больных надо наблюдать в динамике. Основным критерием тяжести в дебюте заболевания является даже не степень повышения температуры тела, а выраженность общеинтоксикационного синдрома.

2. Рекомендовано пользоваться быстрыми тестами как на первичном уровне, так и в стационаре. Отрицательный результат теста не исключает диагноз, но помогает в ряде случаев принять решение о назначении специфической терапии.

3. Все люди должны знать, относятся ли они к группам риска, или нет. Если да, их задача - вовремя обратиться к врачу. Вовремя - это первый день болезни. Семейные врачи должны объяснить это своим пациентам до начала сезона. В группе риска медики, дети до 5 лет, пожилые люди старше 65 лет, беременные, пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хроническими заболеваниями легких, злокачественными болезнями, гематологическими заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями печени и почек, неврологическими заболеваниями, иммуносупрессией (включая ВИЧ-инфицированных пациентов).

4. Раннее назначение противовирусных препаратов снижает риск не только осложнений, но и частоту госпитализаций. Раннее - это первые сутки - двое.

5. Из этого совершенно не следует то, что в более поздние сроки больным не назначают специфическую терапию - вирус может выделяться достаточно долго. Другое дело, что эффективность лечения заметно меньше.

6. Из противовирусных препаратов у нас в стране доступны ингибиторы нейраминидазы вируса, никакой клинически значимой резистентности у них нет. Также они не обладают какой-то особой токсичностью, по крайней мере, пользы от них гораздо больше.

7. Не обязательно всем подряд назначать специфическую терапию, но группам риска - обязательно.

8. К ремантадину большинство штаммов вируса гриппа устойчивы, поэтому его нецелесообразно применять ни для лечения гриппа, ни для профилактики в монотерапии.

9. Вакцинироваться еще можно и нужно, но вакцинальный статус не должен влиять на диагноз, учитывая тот факт, что прививка полностью не предотвращает заболевание. Ведение таких больных, особенно из групп риска, должно соответствовать общим рекомендациям.

В комментариях она ответила пользователям, что для экстренного реагирования можно использовать озельтамивир (лекарственный препарат для лечения гриппа, который относится к группе ингибиторов нейраминидаз) а также тесты для самоконтроля, поскольку до доктора быстро можно и не добраться.

Ранее "Страна" писала о цито - или экспресс-тестах на грипп. Они продаются в аптеках. Средняя цена около 300 грн. Выявить простуда у вас или грипп предлагают, взяв мазок из носа.

Как не заболеть гриппом и ОРВИ

Центр общественного здоровья Украины составил памятку, как не заболеть гриппом и ОРВИ.

Правила такие: чаще мыть руки с мылом, проветривать комнату, избегать контактов с больными, деваться по погоде и в целом вести здоровый образ жизни.