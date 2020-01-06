Британско-американский мини-сериал "Чернобыль" о трагедии в Украине в 1986 году получил престижную кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший мини-сериал или телефильм". Об этом говорится на официальном сайте премии.

Мини-сериал включает пять эпизодов и рассказывает о событиях после взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции, одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. "Чернобыль" попал в четыре категории.

Премия "Золотой глобус" присуждается с 1942 года по результатам голосований аккредитованных при Голливуде иностранных журналистов. Она считается одной из самых престижных наград (после "Оскара") и, кроме сферы кинематографии, охватывает также телевизионные фильмы и сериалы.

Видео: YouTube/Golden Globes

Ранее "Страна" писала, что Порошенко назвал ТОП-5 украинских фильмов, в которые внезапно попал "Чернобыль" от HBO.

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