Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о том, что если Иран, как представители страны обещали ранее, нанесет удар по любому гражданину или объекту США, со стороны Америки сразу последует ответный удар. Об этом глава Белого дома оповестил в своем Twitter.

"Этот пост для медиа будет служить уведомлением Конгресса США о том, что если Иран нанесет удар по любому лицу или цели США, Соединенные Штаты быстро и полностью нанесут ответный удар, и, возможно, непропорционально. Такое официальное уведомление не требуется, но, тем не менее, оно предоставляется!", - написал Трамп.

Скриншот: Twitter/Donald J. Trump

Напомним, что в пятницу, 3 января, стало известно, что в в аэропорту Багдада в Ираке американскими войсками убит генерал Ирана Кассем Сулеймани. В Иране считают убийство актом международного терроризма со стороны США.

Ранее "Страна" писала о том, что хакеры разместили фото окровавленного Трампа на сайте правительства США.

Также мы рассказывали о том, что в воскресенье, 5 января, посольство Соединенных Штатов в Багдаде обстреляли при помощи ракет "Катюша".