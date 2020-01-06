Погода в Украине в понедельник, 6 января, будет относительно теплой и солнечной, ночью возможны небольшие морозы, осадков по всей территории страны не ожидается. Об этом говорят данные Укргидрометцентра.

В западной части Украины днем ожидается +1...-2 в Ужгороде +1...+3. Температура ночью будет колебаться от -2 до -5. Осадков не ожидается.

На севере Украины температура днем -1...+1, ночью - от -1 до -4. Осадков не предвидится. В восточной части Украины от 0 до +3 градусов тепла днем, ночью будут заморозки до -1 градуса.

В центре Украины -1...+2 градуса днем, в Запорожье до +4. Ночью ожидается -1...-4 градуса. Без осадков, переменная облачность. В Харькове днем -1...1. Ночью -1...-3. В Донецке и Луганске - 0...3 градуса тепла днем и -1...2 ночью.

На юге Украины 0...+3 градуса днем, в Крыму до +5. Ночная температура составит от 0 до -3 градусов.

Скриншот: meteo.gov.ua

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