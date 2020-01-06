За сутки воскресенья, 5 января, сепаратисты на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции сил ВСУ из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрелы позиций Объединенных сил... Один обстрел из снайперской винтовки зафиксировано вблизи Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате вражеского обстрела погиб один военнослужащий Объединенных сил.



С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. С начала суток потерь с нашей стороны нет.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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