С места всколыхнувшего общественность Каховки убийства Владимира Чебукина, которое произошло в новогоднюю ночь, пропали видеозаписи с камер наблюдения. Об этом заявил начальник следственного управления полковник полиции Николай Вербицкий.

"Видеозапись основного регистратора – он отсутствует на месте происшествия. Мы вчера это зафиксировали. Кроме того, изъяли два домофона, которыми оборудованы два жилых помещения. В них также есть носители информации. Там вставлены флеш-карты. Что на них – мы не знаем. Назначили экспертизу", - сказал он.

Вербицкий уточнил, что в ближайшее время домофоны будут "вскрываться" в присутствии компетентных лиц, а видео с основной камеры пропало.

"Основной регистратор, на который велись наблюдения во дворе, на месте отсутствует. Это также зафиксировано. Есть определенная позиция хозяина дома. Мы сейчас проводим следственные действия и проверяем это все", - подчеркнул он.

Кроме того, утверждает правоохранитель, всех подозреваемых по данному делу сейчас проверяют при помощи полиграфа.

Видео: YouTube/Поліція Херсонщини

Ранее правоохранители озвучивали официальную версию убийства 26-летнего Владимира Чебукина, которое произошло в новогоднюю ночь.

Позже стало известно, что из-за убийства уголовное дело открыло Государственное бюро расследований. Полицейского, который был свидетелем преступления, отстранили от служебных обязанностей. В отношении него сейчас проводится служебное расследование