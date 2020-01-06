Вечером в субботу, 4 января, хакеры разместили на сайте Федеральной депозитарной библиотечной программы снимок с окровавленным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает SkyNews.

Так, фотография сопровождается заявлением, сделанным на персидском и английском языках от якобы "Исламской Республики Иран".

"Мы не прекратим оказывать поддержку нашим друзьям в регионе — угнетённым народам Палестины, Йемена, Бахрейна, народу и правительству Сирии и Ирака", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент сайт недоступен для пользователей. При попытке зайти на него у пользователей выдается сообщение об ошибке.

Накануне инцидента, Министерство внутренней безопасности США предупреждало о возможных атаках иранских хакеров.

Фото: news.sky.com

Напомним, в воскресенье вечером, 5 января, посольство Соединенных Штатов в Багдаде обстреляли при помощи ракет "Катюша". В результате инцидента сработали системы оповещения. Информация о пострадавших пока что отсутствует.

Также "Страна" писала, что в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года