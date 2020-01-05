В результате масштабного ДТП в Пенсильвании погибли, по меньшей мере, 5 человек. Еще около 60 человек получили травмы, передает CNN.

"Вследствие массового ДТП с участием тракторных прицепов, автобуса и легковых автомобилей погибли пять человек, еще, по меньшей мере, 60 человек получили повреждения в западной части Пенсильвании в воскресенье утром", - говорится в сообщении.

Фото: cnn.com

Уточняется, что автомагистраль сейчас перекрыта в обе стороны. На месте аварии работают спасатели, медики и правоохранители. Пострадавших госпитализировали. Один из них находится в критическом состоянии.

Полиция сейчас выясняет причины аварии.

Фото: cnn.com

Напомним, футболист из французского клуба "Генгама" Натаэль Жулан разбился насмерть в ДТП. Позже удалось выяснить, что футболист был в машине один. Причины трагедии сейчас устанавливают следователи.

Также "Страна" писала, что 22 декабря прошлого года в восточной Вирджинии сильный туман и лед стал причиной масштабного ДТП на автомагистрали. Поврежденными остались от 35 до 45 машин