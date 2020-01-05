Вечером в воскресенье, 5 января, посольство Соединенных Штатов в Багдаде обстреляли при помощи ракет "Катюша". Об этом сообщает Reuters.

"Три ракеты "Катюша" взорвались в зеленой зоне Багдада, где находится здание посольства США", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сработали системы оповещения. Сейчас неизвестно, есть ли пострадавшие в результате инцидента.

Напомним, 4 января в "зеленой зоне" Багдада, которая находится в районе посольства США в Ираке раздались взрывы двух ракет. В результате инцидента ранения получили 5 человек.

Также "Страна" писала, что в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года