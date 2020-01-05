Парламент в Венесуэле решил лишить Хуана Гуайдо должности председателя. Вместо него на должность спикера был назначен провластный депутат Луис Парра, сообщает El Comercio.

Так, оппозиция назвала назначение Парры "парламентским переворотом", а само назначение в парламенте сопровождалось потасовкой.

Сам назначенный председатель парламента объявил о своем назначении через громкоговоритель. Самого Гуайдо на голосование не пустили.

Успели отреагировать на происходящее и в Соединенных Штатах, назвав Гуайдо президентом Венесуэлы.

Видео: t.me/rian_ru

Напомним, 23 декабря прошлого года в Венесуэле произошла очередная попытка государственного переворота. Боевая группа военных оппозиционеров атаковала воинскую часть, расположенную на юге страны, на границе с Бразилией. В ходе атаки погиб как минимум один военнослужащий.

Гуайдо тогда заявил, что временно принимает президентские полномочия, как раз на том основании, что он - спикер парламента.

Ранее "Страна" сообщала, что в Венесуэле Мадуро призвал армию готовиться к вторжению США.