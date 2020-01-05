По всему Ирану состоялись церемонии прощания с убитым США командующим спецподразделением "Кудс" (КСИР Ирана) генералом Касемом Сулеймани, о котором писала "Страна". С иранским военным пришли проститься десятки тысяч людей.

Он был убит в результате авиаудара США по автомобилю в аэропорту Багдада в Ираке. После этого в парламенте Ирака проголосовали за полный вывод американских войск из страны.

За убийство иранского генерала в Ираке извинилась одна из голливудских звезд.

Как сообщала "Страна", убийство США иранского генерала может негативно отразиться на экономике Украины из-за роста цен на нефть.

Также в Министерстве иностранных дел России предупредили о возможной эскалации напряженности на Ближнем Востоке из-за убийства США влиятельного генерала Ирана - Касема Сулеймани:

"Данный шаг Вашингтона чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности. Исходим из того, что подобные акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе", - говорится в сообщении.

После гибели командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса посольство США в Багдаде призвало американцев немедленно покинуть Ирак.