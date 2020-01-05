Вечером, 5 января, Иран заявил о полном выходе из ядерной сделки из-за убийства генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает AP.

Так, местное телевидение сообщило о том, что Тегеран больше не намерен соблюдать какие-либо условия или ограничения, которые устанавливаются соглашением, которое было подписано в 2015 году.

В то же время уточняется, что Иран "остается открытым для переговоров с европейскими партнерами" и не отступает от "данных ранее обещаний, что не будет стремиться к созданию ядерного оружия".

Решение властями было принято после того, как американские войска убили генерала Касема Сулеймани в Багдаде по приказу Дональда Трампа.

Напомним, что в ночь на 3 января американские силовики провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп приказал ликвидировать командующего иранскими силами "Эль-Кудс", генерала Касема Сулеймани вопреки отсутствию единой позиции по этому поводу в администрации США на фоне новых разведданных.

Также "Страна" рассказывала, что советник президента Ирана Али Хаменеи Хосейн Деган заявил, что страна готовит удар по американским военным из-за убийства генерала Касема Сулеймани.