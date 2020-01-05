Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что войска его страны уже начали постепенное выдвижение в Ливию. Об этом он рассказал в эфире телеканала CNN Turk.

"В задачи наших военных входят координационные действия. Турецкие военные начали постепенно направляться, чтобы обеспечить безопасность легитимного правительства в Ливии", - сказал он.

Эрдоган уточнил, что в Ливии будет развернут оперативный центр управления контингентом.

Напомним, 26 декабря прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что примет просьбу признанного ООН правительства Ливии (ПНС) об отправке туда турецких военных.

Как сообщала "Страна", в декабре командующий армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар, контролирующий большую часть территории государства, объявил о начале очередного наступления на столичный Триполи.