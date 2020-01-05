Погода в рождественскую неделю в Украине ожидается пасмурная, с дождем и мокрым снегом. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра, 6 января, антициклон из центра Европы вытеснит осадки, поэтому повсюду будет сухо. Однако стоит ждать небольших морозов.

Фото: facebook.com/tala.didenko

"Ночью-1-6 градусов, днем в понедельник 0-3 градуса мороза, на юге и востоке плюс часть центра до + 2 + 4 градусов", - говорится в сообщении.

На Рождество, утверждает Диденко, осадки также будут маловероятны. Они возможны только на востоке и крайнем севере Украины.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Аналогичной погода будет и в Киеве.

"В Киеве это неясно, что ближе к позднему вечеру и на ночь перейдет в мокрый снег, снизится температура воздуха. Завтра днем в столице без осадков, около 2 градусов мороза. Не попадайте, особенно утром и вечером, когда мороз более ощутимым будет. На Рождество в Киеве облачно, в ночь на 7 января до-4-6 градусов, днем около нуля", - подчеркнула она.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Ранее "Страна" писала, что синоптик спрогнозировала Украине усиление осадков накануне Рождества.

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