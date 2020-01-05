Внезпаную стрельбу в многоэтажке Одессы на улице Левитана, 118, мог открыть сын владельца квартиры. Об этом сообщили в региональном главке Нацполиции, передает "УНИАН".

"Предварительно – стреляли из охотничьего карабина "Сайга" калибра 7,62 мм. Со слов соседей, это – не первая подобная выходка мужчины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в доме среди владельцев квартир есть работники государственной пограничной службы. Однако пресс-служба ведомства утверждает, что к инциденту их сотрудники не причастны.

"Высотный дом, о котором идет речь, сдан в эксплуатацию в 2002 году. В нем проживают, как военнослужащие погранвойск, так и гражданские лица. Квартира, из которой стреляли, продана гражданскому лицу более 8 лет назад", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, в Киевском районе Одессы кто-то стрелял из окна многоэтажного дома. Событие произошло четвертого января около девяти вечера на улице Левитана. Пострадавших в результате инцидента нет.

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