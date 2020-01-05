В Индонезии расцвел ярко-красный цветок раффлезии, который пахнет гнилым мясом и привлекает мух. Его ширина составляет 117 см, поэтому он считается наиболее крупным в мире. Об этом сообщает The Daily Mail.

Фото: dailymail.co.uk

Так, раффлезия имеет большие лепестки и цветет всего неделю, после чего умирает. Фотографии с ним опубликованы центром сохранения природных ресурсов Западной Суматры.

На них сотрудниц учреждения замеряет цветок, после чего становится известно – это один из самых крупных представителей своего вида.

Фото: dailymail.co.uk

Напомним, 3 января украинцы в соцсетях начали писать, что из-за аномально-теплой зимы в стране зацвели цветы. Например, в Одессе были замечены цветущие подснежники и календула.В Вышгороде распустились подснежники, а в Никополе Днепропетровской области – одуванчики. На кустарниках и цветах появились полноценные листья.

Также "Страна" писала, что в начале 2020 года в результате наводнения и оползней в индонезийской Джакарте погиб 21 человек.