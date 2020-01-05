В ночь на 5 января в Любашевском районе Одесской области мужчина зарезал ножом соседку из-за того, что она долго не открывала ему двери. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"В правоохранительные органы обратились медики, которые сообщили, что в больнице умерла 44-летняя женщина, получившая ножевое ранение в область брюшной полости", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, преступление совершил 21-летний сосед погибшей. Сам мужчина свою вину не отрицает.

По его словам, на женщину он разозлился из-за того, что она долго не открывала дверь в момент, когда он пришел поздравить ее с Новым годом.

Следователи изъяли с места убийства средство преступления – кухонный нож. Виновнику грозит до десяти лет тюрьмы.

Напомним, в Соломенском районе Киева возле вокзала в ночь на 29 декабря неизвестные забили до смерти ветерана АТО, который работал дальнобойщиком.

Также "Страна" писала о том, что убийцу ветерана АТО у "Золотых ворот" в Киеве посадили на 13 лет.