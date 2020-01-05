В Украине в понедельник, 6 января, ожидается прохладная погода, осадков не будет. Снег вероятен только ночью в восточных и прикарпатских областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер будет северный с переходом в западный в северной части страны. Температура ночью 0...-5 градусов, днем от -3 до +2 градусов по Цельсию. В Карпатах ночью -8...-13 градусов, днем ​​-2...-7 градусов. В Киеве и области 6 января осадки не ожидаются. Температура ночью -2...-4 градусов, днем до -2 градусов. ​​

Скриншот: meteo.gov.ua

В Украине 7-8 января также не будет существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Температура ночью -3...-8 градусов, днем ​​от +3 до -2. В Карпатах ночью -9...-14 градусов, днем ​​-1...-6 градусов.

Скриншот: meteo.gov.ua

В Киеве и области 7-8 января также без существенных осадков. Температура ночью -3...-8 градусов днем ​​от +3 до -2.

Скриншот: meteo.gov.ua

9-10 января в Украине в северных и восточных областях местами будет небольшой мокрый снег с дождем. Температура ночью от -4 до +2, днем в Украине 0...+6 градусов.

Скриншот: meteo.gov.ua

В столице и области 9-10 января днем ​​небольшой мокрый снег с дождем. Температура ночью от -4 до +1, днем ​​0...+5 тепла.

Скриншот: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала, что синоптик спрогнозировала Украине усиление осадков накануне Рождества.

Также мы рассказывали, что спасатели предупредили об усилении снежных лавин в Карпатах.