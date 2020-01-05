Правоохранители в Каховке озвучили официальную версию убийства 26-летнего Владимира Чебукина, которое произошло в новогоднюю ночь.

Об этом сообщил начальник следственного управления полковник полиции Николай Вербицкий, передает пресс-служба полиции.

"Официальная версия полиции: что было совершено умышленное убийство и сейчас мы работаем над тем, чтобы получить ответ - это было умышленное убийство совершенное одним лицом или в нем принимали участие еще другие лица. Это основное", - сказал он.

Вербицкий уточнил, что в момент убийства на месте находилась 5 человек и потерпевший. Уголовное производство открыли в тот же день – 1 января.

"Сначала было покушение на убийство, поскольку потерпевший был живой, потом, когда он скончался - в этот же день было переквалифицировано", - подчеркнул он.

При этом машину пострадавшего уже изъяли с СТО, а камеры видеонаблюдения пропали. А из-за того, что на месте убийства находился полицейский, дело передали в областное отделение правоохранителей.

Сами активисты обвиняют свидетеля убийства – полицейского Александра Портного в препятствовании следствию и уничтожении доказательств.

Также вопросы относили и относительно средства убийства. Оружие было сдано на экспертизу.

Видео: YouTube/Поліція Херсонщини

Напомним, в новогоднюю ночью из ружья был застрелен 26-летний житель Каховки Владимир Чебукин. После объявления решения суда, который взял подозреваемого под арест без права залога, в городе начались протесты.

Позже стало известно, что из-за убийства уголовное дело открыло Государственное бюро расследований. Полицейского, который был свидетелем преступления, отстранили от служебных обязанностей. В отношении него сейчас проводится служебное расследование