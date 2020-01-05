В Черновицкой области житель села Неполокивцы открыл стрельбу и ранил местных жителей.

Полицейские изъяли у мужчины пистолет, а еще меч, похожий на японскую катану, которые нарушитель носил при себе. Об этом сообщает ГУНП в Черновицкой области.

Происшествие случилось в ночь с 4 на 5 января. Правоохранители выяснили, что 40-летний местный житель нанес пистолетом повреждения двум своим односельчанам 28 лет и 41 года. Одного из пострадавших злоумышленник ударил рукояткой по голове, а другому выстрелом нанес рваную рану головы. Медики осмотрели пострадавших и после оказания помощи отпустили домой.

Во время поверхностного осмотра полицейские изъяли у нападавшего меч и стартовый пистолет калибра 9 мм с признаками переработки вероятно для отстрела травматических патронов, а также другие вещественные доказательства. Изъятое направлено на экспертизу.

"По данному факту следователи Кицманского отдела полиции начали уголовное производство по признакам части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции задержали правонарушителя в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос объявления задержанному о подозрении в совершении указанного преступления и избрании меры пресечения. Проводится досудебное расследование.

Фото: пресс-служба полиции

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