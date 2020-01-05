В Киевском районе Одессы кто-то стрелял из окна многоэтажного дома. Событие произошло четвертого января около девяти вечера на улице Левитана. Пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

В полицию поступило сообщение от жительницы многоквартирного дома о том, что соседи стреляют из окна собственной квартиры. При осмотре места происшествия сотрудниками полиции выявлены и направлены на экспертизу несколько гильз.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и лица, причастные к ней устанавливаются" - добавили в полиции.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве новогодняя ночь закончилась стрельбой, есть раненые.

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