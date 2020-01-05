Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс созывает экстренное заседание из-за ситуации на Ближнем Востоке после гибели в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает корреспондент ZDF Штефан Лейферт.

Так, на заседании будет обсуждаться ситуация в Ираке после совершенного удара США, в результате которого убит генерал Сулеймани, а также прекращение тренировочных миссий НАТО и выводе американских войск.

Также уточняется, что заседание пройдет в понедельник, 6 января, около 15:00.

Фото: twitter.com/StefanLeifert

Неофициальные источники сообщают, что Североатлантический совет рассмотрит ситуацию в регионе в понедельник, 6 января 2019 года. После чего пройдет встреча послов НАТО.

Ранее мы писали, что в ночь на 3 января американские силовики провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Ранее мы сообщали, что президент США Дональд Трамп приказал ликвидировать командующего иранскими силами "Эль-Кудс", генерала Касема Сулеймани вопреки отсутствию единой позиции по этому поводу в администрации США на фоне новых разведданных.

Также "Страна" рассказывала, что советник президента Ирана Али Хаменеи Хосейн Деган заявил, что страна готовит удар по американским военным из-за убийства генерала Касема Сулеймани