Во Львове задержали мужчину, который угрожая сотруднице магазина оружием, пытался ограбить магазин на улице Шевченковский. Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Во время задержания полицейские изъяли у 31-летнего жителя Львова предмет, похожий на пистолет и патроны к нему. Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

Злоумышленник причастен как минимум к пяти разбойным нападениям, совершенным по такой же схеме в торговых заведениях, расположенных в Шевченковском, Галицком и Франковском районах Львова.

"По этим фактам следователи открыли уголовные производства по ч.3 ст.187 (разбой) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества".

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения. Досудебное расследование продолжается, полицейские проверяют причастность задержанного к совершению других преступлений.

Скриншот: пресс-служба полиции Львовской области

Ранее "Страна" писала о том, что в Мариуполе задержали серийного охотника на женские вещи.

Также мы рассказывали, что мужчина с бейсбольной битой оглушил и ограбил почтальона в селе Винницкой области.