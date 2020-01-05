В центре Ровно возле ночного клуба словесная перепалка закончилась стрельбой, пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"В полицию сегодня, пятого января, в 5:11 поступило сообщение, что на улице Соборная в областном центре вблизи развлекательного заведения неизвестный мужчина осуществляет выстрелы из пистолета", - говорится в сообщении.

Следователям удалось выяснить, что конфликт произошел между двумя компаниями возле ночного клуба.

"…в ходе него один из участников выстрелил в 25-летнего жителя Ровно, предположительно из травматического пистолета. Лица, причастные к инциденту, с места происшествия уехали на легковом автомобиле", - подчеркивается в тексте.

Сейчас полиция уточняется все обстоятельства инцидента. Пострадавший получил легкие телесные повреждения, поэтому отказался от госпитализации.

Напомним, 2 января в Печерском районе Киева между двумя компаниями произошла драка, которая переросла в перестрелку.

Также "Страна" писала, что в Киеве в новогоднюю ночь в больницу доставили двоих мужчин с огнестрельными ранениями и троих с травмами грудной клетки, лица и головы.