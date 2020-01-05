В ночь на 5 января недалеко после полуночи спасатели Вышгорода получили сообщение о том, что в селе Раковка горит дачный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Когда пожарные приехали на вызов, они установили, что горит кровля и второй этаж дачного дома на площади 56 м2.

"Во время ликвидации пожара в помещении дома были обнаружены тела трех погибших граждан 1937, 1960 и 1968 рождения" - говорится в сообщении.

В 1:54 пожар был локализован и в 02:40 ликвидирован на площади 56 м2. На пожаре работало 3 единицы техники и 20 человек личного состава.

В результате пожара уничтожена кровля и второй этаж дома, вещи домашнего обихода. На месте работает оперативно-следственная группа ЧП, причина пожара устанавливается.

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