В огне пожара на даче в селе под Киевом погибли три человека
В ночь на 5 января недалеко после полуночи спасатели Вышгорода получили сообщение о том, что в селе Раковка горит дачный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Когда пожарные приехали на вызов, они установили, что горит кровля и второй этаж дачного дома на площади 56 м2.
"Во время ликвидации пожара в помещении дома были обнаружены тела трех погибших граждан 1937, 1960 и 1968 рождения" - говорится в сообщении.
В 1:54 пожар был локализован и в 02:40 ликвидирован на площади 56 м2. На пожаре работало 3 единицы техники и 20 человек личного состава.
В результате пожара уничтожена кровля и второй этаж дома, вещи домашнего обихода. На месте работает оперативно-следственная группа ЧП, причина пожара устанавливается.
Ранее "Страна" писала, что в сельском клубе под Тернополем восемь детей едва спаслись после пожара.
Также мы рассказывали, что из-за лесных пожаров в Австралии погибли полмиллиарда животных.