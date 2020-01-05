Президент Украины Владимир Зеленский во время отдыха в Омане встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Стороны обсудили укрепление отношений между странами, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества. Также был отмечен рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 10%, достигнув 80 миллионов долларов, и активизацию контактов на уровне торгово-промышленных палат. Участники встречи договорились продолжить практику российско-оманских бизнес-форумов – учитывая успешность последних двух таких мероприятий в Киеве в 2019 году, в которых приняли участие десятки бизнесменов из Девясила", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе встречи Зеленский заявил, что "Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана".

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Ранее "Стране" удалось узнать, что утром 5 января президента Украины Владимира Зеленского с семьей заметили в Омане. Там Зеленский отдыхает на побережье Оманского залива близ столицы страны - города Маската. Позже это подтвердили в Офисе президента.

Также мы писали, что отель Al Bustan Palace A Ritz-Carlton Hotel в Омане, в котором президент Украины Владимир Зеленский отдыхает со своей семьей, является одним из самых роскошных в стране.