На сайтах бронирования, а также в отзывах туристов много фотографии номеров пятизвездочного отеля в городе Маската в Омане, где сейчас отдыхает президент Украины Владимир Зеленский с семьей.

Президент живет в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Этот отель - один из самых роскошных в Омане.

Неизвестно, в какой именно категории номеров остановился президент, но их стоимость за ночь коблется от 340 евро (самый скромный двухкомнатный номер) до 4000 евро (президентский люкс).

Мы публикуем фото номеров с самого крупного в мире сайта отзывов TripAdvisor.

Фото: Tripadviser

Отметим, что после публикации "Страны" Офис президента подтвердил поездку Зеленского в Оман. На Банковой сказали, что Зеленский отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в у главы государства запланированы встречи на высшем уровне.

В тоже время, часть пользователей соцсетей не поверила в "рабочий" характер визита, который ранее нигде не анонсировался и не афишировался пока о нем не написала "Страна".