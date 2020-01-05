Правительство Японии планирует усилить контроль за границей из-за бегства бывшего президента компании Nissan Карлоса Гона. Об этом сообщает AP.

"Министр юстиции Японии в воскресенье назвала побег бывшего главы корпорации Nissan Карлоса Гона, во время того, как он ожидал судебного разбирательства по обвинению в совершении финансовых преступлений, неоправданной ошибкой и пообещала усилить проверки на границе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что министр юстиции уже распорядилась начать расследование того, как Карлос Гон умудрился выехать из страны. Также Масако Мори уточнила, что контроль за границей необходимо усилить, чтобы в будущем подобные случаи не происходили.

Напомним, 2 января власти Турции задержали семь человек в рамках расследования ситуации вокруг перелета экс-главы Renault и Nissan Карлоса Гона из Японии в Ливан через Стамбул.

Также "Страна" писала, что бывший глава Nissan сбежал из Японии в коробке из-под музыкального инструмента.