Советник президента Ирана Али Хаменеи Хосейн Деган заявил, что страна готовит удар по американским военным из-за убийства генерала Касема Сулеймани. Об этом он рассказал в интервью CNN.

"Ответ, несомненно, будет военным, и он будет направлен против военных объектов", - сказал он.

При этом Али Хаменеи Хосейн Деган уточнил, что "войну начала Америка".

"Поэтому они должны быть готовы к целесообразной реакции на их действия. Единственное, что может положить конец этому периоду войны, это чтобы американцы получили удар, равноценный тому, который они нанесли", - подчеркнул он.

Напомним, что в ночь на 3 января американские силовики провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Также "Страна" писала, что президент США Дональд Трамп приказал ликвидировать командующего иранскими силами "Эль-Кудс", генерала Касема Сулеймани вопреки отсутствию единой позиции по этому поводу в администрации США на фоне новых разведданных.